RC Strasbourg – PSG : Pierre Ménès dément une « idiotie » liée au report

Le PSG sera devant une feuille blanche face au Borussia Dortmund. Samedi, les hommes de Thomas Tuchel ont vu leur match à Strasbourg être annulé en raison des risques liés au coronavirus. Outre l’option report, n’aurait-il pas été possible de disputer le match à huis clos comme le PSG, une fois averti de la décision préfectorale, le souhaitait ? Selon L’Équipe, cette éventualité n’a jamais été étudiée.

« La préfète du Bas-Rhin n’en a pas grand chose à faire de PSG-Dortmund »

Il faudra donc attendre encore un peu pour cette rencontre. Tout dépendra du calendrier du PSG et de l’évolution de la situation sanitaire dans les prochains jours et semaines. Invité à réagir sur cette sage décision, Pierre Ménès n’a pas tenu de langue de bois. « Comme toujours quand il s’agit du PSG, on a entendu le tombereau de conneries habituelles, notamment que le club parisien avait fait reporter le match pour mieux préparer Dortmund, a glissé le consultant de Canal+ sur son blog. C’est évidemment une idiotie puisque le staff et les joueurs étaient déjà sur place au moment de l’annulation du match. Surtout, je pense que la préfète du Bas-Rhin n’en a pas grand chose à faire de PSG-Dortmund. »

« Marseille gâche, Nice s’arrache »

Dolberg ferait-il moins bien qu’Icardi au PSG ? Vous avez quatre heures… 🤔😄

Ménès insiste surtout sur la sagesse des autorités concernant les risques liés au coronavirus. « Il faut quand même rappeler aux plus ignares que la ville de Mulhouse est l’un des principaux foyers du coronavirus, a-t-il ajouté. Sachant que 25% du public de la Meinau vient du Haut-Rhin, cette décision qui n’arrange évidemment personne est assez logique. Tout comme celle du Racing qui a refusé de jouer à huis clos. »