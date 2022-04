Le RC Strasbourg pousse, le RC Lens tient bon

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après un long round d’observation et quelques échanges musclés, le match a commencé à s’emballer dès la demi-heure de jeu. Bien servi par une petite talonnade de Gameiro, Bellegarde a envoyé le ballon juste au-dessus de la barre de Leca (33e).

Leca sauve le RC Lens

Suite à une action confuse où tout le monde s’est arrêté de jouer, le malin Guilbert s'est amené le cuir pour finalement perdre son duel avec le gardien du RC Lens à l’entrée de la surface de réparation (39e). Du côté des Sang et Or, on a du mal à percer le verrou de l défense alsacienne à l’image d’un Fofana bien pris et en échec.

31' (0-0) 🟨 Cheick Doucouré écope d'un carton jaune après un tacle sur Bellegarde dans le rond central.#RCSARCL — Racing Club de Lens (@RCLens) April 3, 2022

Pour résumer Le RC Strasbourg accueille le RC Lens à la Meinau dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. À la mi-temps, les deux équipes sont encore à égalité (0-0) mais les joueurs de Julien Stéphan poussent fort sur les buts artésiens.

Bastien Aubert

Rédacteur