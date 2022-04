RC Strasbourg - RC Lens : Pierre Ménès déplore un gros scandale à la Meinau

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le RC Strasbourg a mis le temps mais a finalement réussi à prendre la mesure du RC Lens hier grâce à un penalty de Ludovic Ajorque (1-0). Si Kévin Gameiro a raté un deuxième penalty, les Sang et Or ne semblaient pas avoir les cannes suffisantes pour prendre un point malgré le siège des buts alsaciens dans les dernières minutes du match. Pierre Ménès a analysé la rencontre et a déploré l’arbitrage calamiteux de François Letexier, qui a sifflé un penalty généreux au RCSA tout en oubliant la même sanction du côté du RC Lens en première période.

« Un match très verrouillé en première période et plus débridé en seconde, où les Alsaciens ont eu largement de quoi creuser l’écart après l’ouverture du score d’Ajorque sur un penalty sifflé pour une main peu évidente de Frankowski, a-t-il rappelé sur son blog. Encore une fois, Letexier s’est fendu d’un arbitrage calamiteux du début à la fin. Je ne comprends pas comment cet arbitre peut continuer à sévir semaine après semaine sur les terrains de Ligue 1… Mais bon, qu’est-ce que vous voulez, il est bien peigné… »

Le chroniqueur a ensuite dit tout le bien qu’il pensait de cette équipe du RC Strasbourg. « Strasbourg a réussi une mutation en cours de saison assez invraisemblable, passant d’une équipe très offensive et sans calcul à une formation pragmatique et qui n’encaisse plus de but, a-t-il poursuivi. Le Racing se retrouve donc 4e, devançant Nice à la différence de buts. Au soir de la 30e journée, c’est une performance énorme pour l’équipe de Stéphan, qui était en outre privée face aux Sang et Or de ses deux meilleurs joueurs de ballon, Prcic et Thomasson. »

"Paris redémarre, Marseille s'échappe, Lyon se relance"



Un dimanche de Ligue 1 chargé et spectaculaire ! On fait le point sur ce qui s'est passé.https://t.co/dQUbY7Ur4o — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 3, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la courte mais précieuse victoire du RC Strasbourg dimanche après-midi contre le RC Lens lors de la 30e journée de Ligue 1 (1-0). L’arbitrage de François Letexier a été défaillant à la Meinau.

Bastien Aubert

Rédacteur