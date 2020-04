RC Strasbourg : un défenseur des Girondins a gagné le respect d’Ajorque

true

Ludovic Ajorque (26 ans), qui survole la Ligue 1 du haut de son 1,97 mètre, estime que Laurent Koscielny (Girondins, 34 ans) fait partie des meilleurs défenseurs de première division.

Ludovic Ajorque est un joueur atypique en Ligue 1. Grand escogriffe (1,97m), l’attaquant du RC Strasbourg fait trembler bon nombre de défenses par sa capacité à s’élever dans les airs mais aussi sa faculté à gober les grands espaces.

Ce n’est pas pour rien s’il compile 8 buts et 4 passes décisives en 26 matches de L1 cette saison. En face de lui, Ajorque a pourtant quelques sacrés clients. Invité à élire quels défenseurs l’ont fait le plus souffrir, le buteur du RC Strasbourg n’est s’est pas caché.

« Il y en a beaucoup et de plusieurs styles, a-t-il récemment glissé dans Alsa’sports. Koscielny j’aime bien car c’est un malin, intelligent et il sort bien. Il y a Thiago Silva également, c’était difficile face à lui. Le duo de défenseurs centraux à Reims… Chaque défenseur est différent. Silva et Koscielny, c’est l’anticipation, ils essaient de passer devant toi et ne te laissent pas mettre le corps en opposition. Les deux autres, Abdelhamid et Disasi, c’est dur sur l’homme. »