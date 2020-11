RC Strasbourg : un départ de Laurey soufflé à Keller par Pierre Ménès avant le Stade Rennais ?

Le RC Strasbourg peut difficilement tomber plus bas. Battu hier à Montpellier (3-4) pour la 9e fois sur en 11 sorties cette saison, les hommes de Thierry Laurey ne décollent toujours pas en championnat et pointent à une inquiétante 19e place.

« On va préparer le prochain en travaillant sérieusement, comme cette semaine. On n’a jamais rien négligé. Les garçons ont montré l’état d’esprit qu’il fallait et on a quand même marqué trois buts à Montpellier. Ce n’est pas anodin, préfère positiver le coach alsacien. On ne peut pas accepter de prendre autant de buts sur des actions clairement identifiées avant le match. »

« Il va quand même falloir se pencher sur ce problème et peut-être, provoquer un électrochoc »

Pierre Ménès a analysé la énième défaite du RCSA et ne peut s’empêcher de croire que seul un départ de Laurey pourrait relancer la machine au moment où le Stade Rennais débarque vendredi en ouverture de la 12e journée de L1 (21h).

« Les Strasbourgeois ont encore encaissé quatre buts en jouant à cinq derrière, ce qui est une vraie performance en soi, a-t-il ironisé sur son blog. Le Racing n’a que peu existé dans ce match malgré le score. Seuls deux penalties tombés du ciel donnent à la défaite strasbourgeoise une allure moins catastrophique. Mais c’est le 9e revers en 11 matchs pour les joueurs de Laurey. Les autres résultats font que l’équipe n’est pas encore décrochée mais, à un moment donné, il va quand même falloir se pencher sur ce problème et peut-être, provoquer un électrochoc. Et quand on dit ça, on sait par quoi cela passe… »