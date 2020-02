OL – RC Strasbourg (1-1) : Laurey hésite entre deux sentiments

true

L’entraîneur du RC Strasbourg, Thierry Laurey, s’est satisfait du match nul décroché par son équipe à Lyon (1-1) dimanche. Pour lui, vu la domination de l’OL en première période, c’est un bon point. Mais il nourrit aussi quelques regrets au regard du poteau trouvé par Kenny Lala à trois minutes de la fin…

« On a pris un but qui était largement évitable. C’est aussi le talent de cette équipe, elle n’a pas besoin de plusieurs occasions pour marquer. On peut avoir quelques petits regrets. On a fait ce qu’il fallait pour arracher la victoire, mais ça nous a pas souri. En tout cas je suis très fier de mes joueurs. »

« Ça se joue vraiment à rien. Un coup franc qui passe à quelques centimètres.. c’est du détail mais c’est un point qu’il faudra encore travailler. Ce match valide notre bonne période en ce moment. On a une certaine forme de réussite et je pense qu’on la provoque. Au final, on est satisfait du résultat qu’on a obtenu et on a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. On a juste manqué d’un petit peu de réussite. D’après la première mi-temps le match nul me parait normal. »