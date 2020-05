OM, LOSC – Mercato : le Stade Rennais débarque sur Thomasson (RC Strasbourg)

true

Adrien Thomasson, le milieu du RC Strasbourg, a visiblement un profil qui plaît en Ligue 1. Après l’OM et le LOSC, le Stade Rennais serait sur le coup.

Auteur d’une saison aboutie sous le maillot du RC Strasbourg, Adrien Thomasson est un joueur courtisé. Avec l’avantage d’être en fin de contrat dans un an, le milieu alsacien est en position de force pour son avenir.

D’autant plus que les cadors de Ligue 1 le suivent. En plus de l’OM et du LOSC, le Stade Rennais serait également concerné par le futur de Thomasson. « Selon nos informations, le Strasbourgeois Adrien Thomasson (26 ans), dont le nom a été récemment associé à l’OM, a été proposé au SRFC », écrit FootMercato à son sujet.

Un dossier qui n’est pas sans rappeler celui de Jonas Martin, le milieu de terrain qui n’avait plus qu’un an de contrat au RC Strasbourg l’été dernier pour finalement rejoindre… le Stade Rennais. Une issue comparable se dessine ?