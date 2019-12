RC Strasbourg – ASSE : pourquoi Dimitri Liénard veut se montrer face aux Verts

true

A la veille du dernier match de l’année opposant son RC Strasbourg à l’AS Saint-Etienne, Dimitri Liénard a accordé un entretien à « 20 Minutes ».

L’occasion pour Dimitri Liénard de faire le bilan du début de saison. Un bilan qu’il juge « plus que bon » : « On a déjà 24 points et on jouera pour en avoir 27 samedi contre Saint-Etienne. C’est du jamais-vu au Racing en Ligue 1 depuis que j’y suis. Il faut aussi se souvenir de notre début de saison… La coupe d’Europe nous avait pas mal entamés physiquement et il y a deux mois, on était dernier du championnat », rappelle l’intéressé.

A terme, il espère jouer le championnat de l’ASSE

Conscient de la force de son équipe à la Meinau, le milieu alsacien espère à terme se glisser dans la roue des Verts : « On grandit tout doucement. Le club va encore se structurer avec un nouveau stade, des nouveaux terrains d’entraînements. Le but du Racing, c’est de faire partie des clubs comme Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne, des équipes bien ancrées en Ligue 1. A l’heure actuelle, on joue pour le maintien mais on veut le jouer de manière aisée. Finir entre les 14e et 10e places, ce serait bien ».

Accompagné sur le terrain… par son fils de cinq ans

Ce samedi, Dimitri Liénard aura une vraie bonne raison de briller face à l’ASSE : « Si je suis titulaire, j’aurai la chance d’entrer sur la pelouse avec mon garçon qui a 5 ans. D’habitude, il n’y a que des jeunes des clubs alentour qui sont concernés mais là, il restait des places et le club m’a proposé. C’est magnifique. Je ne lui ai pas encore dit mais ça va être super. Je suis très touché et j’ai hâte ».