RC Strasbourg : confinement, fin de saison, avenir… Djiku sort du silence

Défenseur du RC Strasbourg, Alexander Djiku (25 ans) a accordé un long entretien à « France Football » où il évoque son confinement, la future reprise de la L1 et son cas personnel. Morceaux choisis.

Sa journée type de confiné

« Je me réveille à peu près à 9 heures du matin. Je joue avec mon fils de treize mois pendant une heure. Ensuite, je fais mon sport, pendant une heure et demi. Je mange avec mon frère, ma femme et mon petit. Je fais toujours ma petite sieste quotidienne indispensable vers 14 heures. Pendant une heure. Je regarde un peu la télé. Je refais une séance, surtout musculaire, vers 18 heures. Et le soir, on se regarde un petit film ou on joue. Je lis aussi. Je viens de finir un livre : c’était Game of Thrones. J’ai trouvé ça assez sympa ».

Sur la suite à donner à la saison

« Par rapport à Strasbourg, je trouve qu’on fait une saison assez positive. Par rapport aux objectifs, le maintien est quasiment acquis, donc c’est une bonne chose. Nous, on aimerait être dans les dix premiers, là on est malheureusement onzièmes. Au final, il n’y a pas de bonne solution… »

Sur le chômage partiel et le volet économique

« C’est une situation inédite pour tout le monde. On est tous compréhensifs. En terme de finances, il ne faut pas être égoïstes. Beaucoup de personnes sont moins bien placées que nous. On s’y fait, on ne se plaint pas ».

Sur son avenir et ses souhaits

« Franchement, je trouve que j’ai une bonne progression. Je vais étape par étape. J’essaie de grimper les échelons les uns après les autres. J’essaie de construire ma carrière. J’ai fait des bons choix de clubs. J’espère que ça va continuer. Le prochain palier ? Découvrir un autre pays, je m’en fiche un peu. Cette année, on a vécu quelque chose d’exceptionnel : la Coupe d’Europe. Quand on y goutte, on a envie d’y retourner.»