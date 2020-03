RC Strasbourg – Coronavirus : le discours poignant de Dimitri Liénard

true

Figure emblématique du RC Strasbourg, Dimitri Liénard s’est exprimé en fin de semaine sur l’arrêt de la Ligue 1 suite à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Le milieu alsacien a lancé un vibrant message dans des propos relayés par « Direct Racing ».

« Je souhaite que cela évolue de manière positive assez rapidement, mais cette situation nous dépasse totalement. Il faudra que les gens s’entraident et soient disciplinés. Il faut donner l’exemple. Aujourd’hui, tout le monde est au même niveau, il n’y a pas de Dimitri Lienard qui tienne, il n’y a qu’un simple citoyen », a expliqué un Dimitri Liénard, qui redoute de plus en plus un scénario à l’italienne.

« L’économie va prendre une claque. Je suis profondément choqué par cette situation. Il ne faudra pas faire n’importe quoi, il n’y a pas de solution miracle pour le moment. C’est du jamais vu. L’Euro 2020 risque d’être décalé à 2021. Tant pis, cela décalera tout, nous n’en savons rien pour le moment, c’est un peu tôt. Le sportif passe au second plan malheureusement. Avec la semaine de vacances imposée, j’irais m’entretenir, je n’ai pas le choix car c’est mon métier », a lâché l’Alsacien. Rappelons que la région Grand Est, dont il est originaire, est l’une des plus touchées par l’épidémie en France.