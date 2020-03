RC Strasbourg – Coronavirus : les pertes épongées par la vente de Fofana ?

true

Pour éviter tout problème financier pendant la trêve forcée, le RC Strasbourg devrait réinjecter l’argent du transfert de Youssouf Fofana.

En cette période catastrophique pour la planète entière, les clubs de football sont au bord de la crise de nerf. Les matches n’ayant pas lieu, il n’y a plus d’entrées aux guichets ; les gens ne pouvant pas sortir, le merchandising tourne au ralenti. Et la plupart d’entre eux ont, en plus, déjà englouti la manne des droits TV et du sponsoring.

Le président de l’ASSE, Bernard Caiazzo, qui dirige aussi Premier Ligue, le syndicat des présidents de l’élite, annonce que plusieurs d’entre eux feront faillite si le championnat ne se termine pas. A priori, le Racing Club de Strasbourg ne devrait pas en faire partie. Pour avoir connu cette situation regrettable il y a une décennie, le club alsacien a appris à faire preuve de prudence avec ses comptes.

Les Dernières Nouvelles d’Alsace expliquent ainsi que les 15 M€ récoltés lors du transfert de Youssouf Fofana à l’AS Monaco le 29 janvier serviront à combler les pertes liées à l’absence de compétition. Au départ, les dirigeants voulaient réinjecter une partie des fonds dans le recrutement estival. Mais vu la tournure des événements, ils serviront à éviter un sort funeste…