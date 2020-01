RC Strasbourg : des retours de poids se profilent à AS Monaco

false

Pour son 5e match consécutif loin de la Meinau, à Monaco, le RC Strasbourg devraient enregistrer plusieurs retours, et non des moindres.

C’est peu banal : le RC Strasbourg débute l’année 2020 par une série de six matches à l’extérieur. La faute au hasard du calendrier de la L1 et des tirages au sort. Parmi les autres aléas, Thierry Laurey a dû composer ces derniers temps sans plusieurs importants. Mais petit à petit, ceux-ci reviennent.

🥇 #ACFCRCSA (1-5) I Une frappe splendide qui a permis au Racing de prendre l’avantage ! Adrien #Thomasson est votre homme du match de ce 16e de finale de @coupedefrance 👏 🔢 Votre TOP 5 :

➡️ https://t.co/lT7qZzjs4L pic.twitter.com/X4ad6rNLiR — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 20 janvier 2020

Et L’Equipe annonce de bonnes nouvelles pour la déplacement à Monaco ce week-end. Selon le quotidien sportif, Kenny Lala et Dimitri Liénard ont repris l’entraînement collectif et vont réintégrer l’équipe samedi. Lebo Mothiba, Nuno Da Costa et Mohamed Simakan restent quant à eux en phase de réathlétisation individuelle. Enfin, Sanjin Prcic (dos) et Anthony Caci (adducteurs) restent en soins. Quant à Ivann Botella (fracture du pied), il a repris le travail en salle.