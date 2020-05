RC Strasbourg : un taulier du club accuse le coup pour la fin de saison

true

Le milieu de terrain du RC Strasbourg Dimitri Liénard (32 ans) a du mal à se remettre de l’annonce de la fin de saison mardi par Edouard Philippe et confirmée ce jeudi.

André Villas-Boas a donné à l’OM sa vision très humaine de la fin de saison de L1. Andoni Zubizarreta a emboité le pas de l’entraîneur de l’OM. « C’était dans les possibilités. Il est temps de réfléchir au retour. Nous avons rendez-vous en septembre et nous verrons comment nous nous organiserons », a déclaré le directeur sportif du club phocéen au micro de Catalunya Ràdio.

Au RC Strasbourg, la pilule a plus de mal à passer. Dimitri Liénard a par exemple fait état de sa déception du moment à propos de cette disette forcée. Le milieu de terrain (32 ans) du club alsacien accuse durement le coup.

« Je suis complètement abasourdi »

« Je me demande ce qu’il va se passer jusqu’au mois de juillet pour nous les joueurs, je suis complètement abasourdi et cela comme l’ensemble du peuple et des citoyens. C’est un gros coup d’arrêt pour l’ensemble des sportifs ainsi que tous ceux qui aiment le sport. J’attends de voir la réaction de mes coéquipiers et du coach, confie Liénard dont les propos sont relayés par Direct Racing. C’est notre métier, je ne sais pas ce qu’il va se passer, cela fait déjà un mois et demi. Je prends un vrai coup au moral… Je pensais que nous allions pouvoir reprendre. J’espère que la santé des gens ira dans le bon sens et qu’il y ait un minimum de personnes touchées. C’est un déchirement. »