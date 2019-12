RC Strasbourg : Dimitri Liénard fait le bilan de la première partie de saison

false

Lanterne rouge de L1 il y a deux mois, le RC Strasbourg est 11e à la mi saison. Une grosse satisfaction pour Dimitri Liénard.

Le RC Strasbourg a conclu sa première partie de saison par une victoire contre l’ASSE (2-1) samedi soir, dans une Meinau pleine à craquer. Un succès qui permet au Racing de virer à la 11e place de la L1 à mi parcours avec 27 points. « On a fait un super match face à Saint-Étienne, estime Dimitri Liénard dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Nous savions tous ce que nous avions à faire face à ces Verts. On peut être fiers de nous. Le staff, l’équipe et le club peuvent l’être de notre parcours. Il y a deux mois après la défaite à Marseille, nous étions derniers et à la trêve on est même devant Saint-Etienne. Tout le monde a su se remettre en cause, du staff aux joueurs ».

La Ligue Europa, « une aventure extraordinaire »

Et au milieu de terrain d’ajouter : « La Ligue Europa a été extraordinaire pour nous. Nous étions novices, nous avons voyagé, fait voyager le Racing, vécu une aventure humaine extraordinaire. En championnat, nous avons connu des moments compliqués, mais réussi à relever la tête à chaque fois. On finit en beauté à la Meinau, avec le bonnet du Père Noël sur la tête. »