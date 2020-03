RC Strasbourg : friture sur la ligne entre Laurey et les supporters ? 

true

Si les supporters apprécient Thierry Laurey pour sa bonhommie, ils n’ont pas aimé sa dernière sortie concernant son possible départ du RC Strasbourg.



Thierry Laurey est entré en négociations avec Marc Keller pour prolonger un contrat qui prend fin en juin au RC Strasbourg. Les deux hommes ne l’ont pas caché, comme ils n’ont jamais masqué leur bonne entente et leur envie commune de faire perdurer l’aventure.

La relation avec la plupart des supporters du RC Strasbourg symbolise aussi la bonne image qu’il diffuse depuis 2017, avec une montée en L1, puis deux maintiens (et bientôt trois avec déjà 38 points), agrémentés d’une Coupe de la Ligue (2019). Le 4 mars, ce même Laurey en a pourtant déçu plus d’un en lâchant cette phrase : « Si nos positions sont convergentes, il n’y aura pas de souci. Si elles ne le sont pas, on ira voir ailleurs. »

« On lui doit en grande partie notre progression fulgurante de ces dernières années. On veut qu’il reste et on lui fait confiance, comme au président, pour trouver un terrain d’entente. Mais si ce n’est pas le cas, on fera aussi confiance à Marc Keller pour trouver un successeur de qualité, nuance dans L’Équipe Philippe Wolff, président de la fédération des supporters. « Même si elle est positive, une négociation peut laisser des traces, estime Greg Walter, membre du groupe Ultras Boys 90. Il ne faut pas qu’elle s’éternise. Car ce serait dommage de reperdre le temps gagné pour bien préparer la saison prochaine… »