RC Strasbourg : Keller a glissé un bonus dans le nouveau contrat de Laurey

Le RC Strasbourg a prolongé ce samedi le contrat de Thierry Laurey, Alsacien jusqu’en juin 2021. Le président du RCSA Marc Keller est tout heureux de cette nouvelle union.

Le RC Strasbourg a officialisé la nouvelle samedi soir, comme pour mieux rassurer les supporters en ces temps tourmentés. Thierry Laurey sera l’entraîneur du RCSA jusqu’en juin 2021. Le deux parties ont réussi à trouver un terrain d’entente sur un an supplémentaire, quand le technicien souhaitait au départ un contrat longue durée.

Pour compenser, Laurey, alors que le RCSA, onzième avec 38 points, se dirige à nouveau vers le maintien, l’ex-coach du GFC Ajaccio (2013-2016) a reçu une revalorisation salariale à la clé. L’intéressé n’a pas souhaité commenter cette information avant la reprise de l’entraînement.

Marc Keller est heureux de poursuivre l’aventure avec Thierry Laurey !#LiveRCS #RCSA https://t.co/7vxqPxAt48 — DIRECT RACING ᵇʸ ᴬˡˢᵃ’ˢᵖᵒʳᵗˢ (@Direct__Racing) March 22, 2020

Marc Keller s’est montré plus disert. « On est contents de poursuivre l’aventure avec Thierry. On l’a toujours soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette prolongation marque notre volonté de continuer à développer le club ensemble », glisse le président du RC Strasbourg dans L’Équipe. Preuve que le RCSA, loué pour sa bonne santé sur et en dehors du terrain, fait bloc en toutes circonstances. Surtout en temps de crise.