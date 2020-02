RC Strasbourg : Kenny Lala a renoué avec un glorieux passé après Reims

false

Depuis le début de saison, Kenny Lala a bien du mal à retrouver sa splendeur de 2018/19. Le latéral du RC Strasbourg, qui est resté en Alsace l’été dernier contre toute attente, a eu du mal à confirmer ses excellentes performances.

Mais c’est peut-être de l’histoire ancienne puisque le défenseur strasbourgeois a réalisé un match plein contre Reims, ponctué d’un but sur penalty. Un match qui permet, en prime, à Kenny Lala de retrouver un peu de son standing passé.

En effet, le défenseur avait été une des stars du jeu FIFA 19, régulièrement mis en valeur dans son mode FUT avec des cartes mettant de plus en plus en valeur ses stats. Forcément plus discret dans FIFA 20, Kenny Lala a néanmoins eu droit, ce jeudi, aux honneurs de la TOTW (Team Of The Week). En compagnie notamment de Mbappé ou Ben Yedder, le défenseur strasbourgeois sera donc un des joueurs à l’affiche du jeu vidéo pendant toute une semaine.