RC Strasbourg : Kenny Lala, ses stats parlent toujours pour lui

Kenny Lala est moins en moins en vue que la saison dernière au RC Strasbourg, mais il n’en demeure pas moins influent. Ses stats en attestent.

Avec 8 buts et 4 passes passes décisives, mais aussi 157 duels remportés, Ludovic Ajorque arrive en tête de trois statistiques au RC Strasbourg.

Mais dans deux autres domaines, comme le révèle Opta, c’est Kenny Lala qui devance ses coéquipiers alsaciens. Le latéral est en effet le joueur qui a réussi le plus de dribbles (44) et celui qui a récupéré le plus de ballons (152).

5 – Tops de Strasbourg en Ligue 1 2019/20 : ⚽️ Buts – Ajorque & Thomasson (8) 🎯 Passes décisives – Ajorque & Caci (4) ⚡️ Dribbles réussis – Lala (44) 💪 Duels gagnés – Ajorque (157) 🌪️ Ballons récupérés – Lala (152) Primordiaux. pic.twitter.com/k4WDK7Q2KL — OptaJean (@OptaJean) March 27, 2020

Avec 2 buts et 1 passe décisive, Lala est plus discret qu’en 2018-19 (5 buts, 10 passes décisives), mais ses stats montrent que dans le jeu, il n’a rien perdu de ses qualités.