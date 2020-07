RC Strasbourg : la confidence de Thomasson sur son retour difficile au terrain

true

Adrien Thomasson, le milieu de terrain du RC Strasbourg, a retrouvé la compétition le temps d’une mi-temps lors du match amical contre Nîmes (1-0).

Vendredi soir, même si la rencontre se déroulait dans un anonymat relatif en raison de la finale de la Coupe de France, le RC Strasbourg a retrouvé le goût des matchs en s’imposant en toute fin de rencontre face à Nîmes en amical (1-0).

Un match qui a forcément eu un goût particulier pour les Alsaciens et notamment Adrien Thomasson. Le milieu de terrain strasbourgeois, dans les colonnes du Dauphiné Libéré, n’a pas caché avoir souffert. « Pour une reprise, c’était plutôt correct. C’était surtout important de reprendre du rythme, de rejouer un match à 11 contre 11. Le dernier remontait à quatre mois… On a réussi à trouver quelques bons enchaînements même si c’était dur physiquement. J’avais l’impression que le terrain était super grand (rires). »

Néanmoins, le milieu strasbourgeois était satisfait que son équipe ait réussi, même de manière étriquée, à s’offrir la victoire face à Nîmes. « On est un groupe de compétiteurs, donc c’est toujours un plus de gagner même si on voulait avant tout retrouver le plaisir de jouer tous ensemble. »