RC Strasbourg : la mise au point cash de Thierry Laurey sur le Mercato

false

Visiblement autant agacé par les rumeurs que par les convoitises que l’on fait miroiter à ses joueurs, le coach du RC Strasbourg a mis les choses au point. Avec sa franchise habituelle, Laurey a livré son analyse dans des propos relayés par One Football.

Pas de révolution cet hiver

« Comme si le mercato d’hiver allait révolutionner le football. Si tu as recruté en été, c’est un mercato d’ajustement (…) mais en général quand t’en prends un (joueur) déjà c’est pas mal et quand t’en prends deux c’est même beaucoup. »

Waris, un profil souhaité depuis cet été

« Nous n’avons pas l’obligation de chambouler l’équipe, loin de là. S’il y avait des opportunités on pourrait peut-être faire quelque chose. On voulait un joueur avec un profil précis depuis un petit moment, on ne l’a pas eu à l’intersaison estivale, on l’a à l’intersaison hivernale. Je suis satisfait de ça. »

Beaucoup de sollicitations extérieures

« Il y a toujours des tas de personnes bien intentionnées qui font croire aux joueurs qu’ils vont leur trouver un club, ou qu’ils sont sur la piste… C’est la ruée vers l’or un peu. Je ne veux pas stigmatiser uniquement les agents mais tu reçois quand même beaucoup plus de textos et d’appels en janvier et août que sur les autres mois de l’année. »

De quoi compliquer les choses sur le terrain

« Ca peut perturber un peu les joueurs. C’est toujours un peu embêtant, surtout quand tu as besoin que tes garçons soient concentrés sur les matches que tu joues. »