RC Strasbourg : Laurey a reçu une nouvelle précieuse pour son groupe

Bien installé en première partie de tableau de Ligue 1, le RC Strasbourg a la possibilité de vivre une fin de saison excitante. Voilà pourquoi Thierry Laurey doit se satisfaire de bénéficier d’un groupe de plus en plus etoffé.

En plus de l’arrivée de Majeed Waris, débarqué lors du Mercato hivernal et qui a déjà fait parler son sens du but, Laurey voit revenir un joueur important. Sanjin Prcic, diminué depuis de longues semaines par des douleurs au dos, a fait son retour à l’entraînement collectif comme l’a expliqué Direct Racing.

Le vide laissé par Fofana

Désormais, Prcic doit retrouver le rythme de la compétition avant de redevenir un vrai choix pour Thierry Laurey. Une option de plus alors que Youssouf Fofana a laissé un vide dans l’entrejeu avec son départ à Monaco pendant l’hiver.