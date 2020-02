RC Strasbourg : Laurey fixe le cap avant Montpellier et fait l’éloge de Der Zakarian

true

Montpellier, un adversaire coriace

« Ce sont toujours des matches très serrés face à Montpellier. Il n’y a pas de raison que ça change demain. On va faire en sorte que ça bascule de notre côté. Ils sont très performants à domicile. Leur base défensive est très solide. Avec l’arrivée de Ferri et Savanier au milieu, ils ont changé un peu la structure de leur équipe. Et leur trio d’attaque est toujours aussi performant. »

Des regrets à effacer

« On aurait aimé l’emporter lors de nos deux dernières sorties car c’était faisable. On va faire en sorte d’écrire une autre histoire à Montpellier ce samedi. »

🎙️ Thierry #Laurey #MHSCRCSA pic.twitter.com/WBuyoxQXgg — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 28, 2020

Laurey élogieux envers Der Zakarian

« J’apprécie beaucoup Michel Der Zakarian. Il fait du très bon travail. On est toujours très heureux de se voir. Joueur, c’était quelqu’un de droit, qui ne lâchait rien et il n’a pas changé de cap en devenant entraîneur. »

Laurey veut de la sécurité

« En ce moment, on est plutôt rigoureux. Il faut toujours que les fondations soient bonnes pour construire une maison. C’est donc en partant d’un bon socle défensif que l’on fera des résultats positifs. »

Propos relayés par le compte Twitter du RC Strasbourg