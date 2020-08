RC Strasbourg : Laurey recadre ses troupes après la baisse de régime à Lorient (1-3)

true

Thierry Laurey, l’entraîneur du RC Strasbourg, n’a pas caché son agacement après le scénario qui a vu Lorient renverser la situation (1-3).

C’est le genre de scénario qu’un entraîneur n’aime pas du tout. Le RC Strasbourg, qui menait pourtant au score, s’est effondré sur la pelouse de Lorient. Forcément, l’entraîneur alsacien Thierry Laurey n’a donc pas apprécié.

Devant la presse après la rencontre, le coach strasbourgeois regrette les cadeaux faits par ses hommes. « Il y a une équipe qui est ressortie à la mi-temps avec l’envie de revenir au score et une autre qui a fait des cadeaux. On a remis les Lorientais dans le match, on a été assez naïfs. On n’a pas été en danger sur la première mi-temps. On a été très pragmatiques. »

Pour Thierry Laurey, les Strasbourgeois ont pu pêcher sur le plan physique mais pas de quoi expliquer un tel changement de comportement. «Mais on n’a plus rien vu de tout ça en deuxième période. Quand on commet des erreurs d’inattention, l’adversaire se sert. On n’a pas été suffisamment réalistes. Physiquement, c’était difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. »

Surtout, le coach strasbourgeois refuse de se cacher derrière l’excuse Covid-19 qui a forcément handicapé la préparation de la saison. « On a joué un match de football, on l’a perdu, il y a des raisons objectives. On n’a pas à revenir sur quelque chose qui s’est passé il y a 15 jours », a conclu Laurey.