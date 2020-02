RC Strasbourg : Laurey réfléchit à une stratégie novatrice pour faire face aux blessures

false

Comme dans de nombreux clubs, on se montre très attentif au souci des blessures au RC Strasbourg. Si le club alsacien n’est pas aussi touché que l’ASSE ou le PSG, une vraie réflexion est quand même menée en interne pour trouver des solutions.

Si l’on en croit « SPORT Mag », le RCSA a notamment conclu depuis peu un partenariat avec l’Université de Strasbourg pour mener une étude sur le sujet. Le laboratoire de recherche Mitochondries, stress oxydant et protection musculaire a envoyé l’un de ses jeunes doctorant assister le staff du Racing.

Ce dernier va mener une analyse en trois temps : caractériser les blessures et les facteurs de risque chez les footballeurs, identifier des indices de fatigue de terrain et déterminer des seuils d’alerte, et enfin déterminer la dose de fatigue neuromusculaire optimale à induire à l’entraînement. La finalité de ce travail étant d’adapter individuellement les charges de travail pour éviter les pépins.