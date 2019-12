RC Strasbourg : l’avenir de Thierry Laurey est toujours en suspens

false

Libre à l’issue de la saison, Thierry Laurey (55 ans) n’a toujours pas démarré les discussions pour une prolongation avec le RC Strasbourg.

En fin de contrat en juin 2020, Thierry Laurey (55 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait au RC Strasbourg. Arrivé au club en juin 2016 et monté l’année suivante en Ligue 1, le coach alsacien n’a toujours pas entamé les discussions concernant son avenir.

🔵 Notre capitaine Steve Mandanda est dans l’équipe type de la première partie de saison de @lequipe pic.twitter.com/NjVjAeD3CP — Florian A. (@fannodeau) December 23, 2019

C’est en tout cas ce qu’a annoncé son président Marc Keller à « France Bleu Alsace » : « On n’a pas encore discuter de ça parce qu’on a eu plusieurs semaines très compliquées avec des matchs tous les trois jours. On fera le point tranquillement prochainement comme on l’a toujours fait avec Thierry », a glissé l’ancin international.

Rappelons qu’il y a un an, Thierry Laurey était dans la même situation – en fin de contrat en juin 2019 – et avait signé, durant la période de Noël, une prolongation d’une saison supplémentaire. Même cadeau au pied du sapin cette saison ?