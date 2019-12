RC Strasbourg : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

false

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Matz Sels

Les adeptes du jeu de Fantasy Football « Mon petit gazon » se sont parfois demandés si l’algorithme n’était pas truqué avec lui. En effet, même si le RC Strasbourg a souvent pris le bouillon à l’extérieur lors de la première partie de saison, le portier belge a enchaîné les notes supérieures ou égales à 6/10. Il faut dire que Matz Sels est d’assez loin le meilleur joueur alsacien de cette première partie de saison. Rarement fautif, souvent décisif.

La brute : Mohamed Simakan

A 19 ans, le Marseillais est déjà revenu de l’enfer. Il y a un an et demi, lors d’un match amical face à la Gantoise, le défenseur se rompait le ligament croisé. Sortant d’une année blanche, Mohamed Simakan a faim de ballon… Et sa réponse a été brutale cette saison. Le gamin de Air Bel, non conservé par l’OM à ses 15 ans, s’est imposé comme une évidence aux yeux de Thierry Laurey. Cette saison, il s’est imposé comme le jeune patron de l’arrière-garde du RCSA, reléguant même parfois l’expérimenté Stefan Mitrovic sur le banc.

Le truand : Kenny Lala

Etait-il en surrégime lors de la saison 2018-2019 ? Cette saison, le meilleur latéral droit de Ligue 1 connait une entame très compliqué. Cet été, Kenny Lala n’a pas trouvé de club prêt à miser sur lui. Il a accusé le coup et cela s’est ressenti dans ses performances. A l’image de Strasbourg, l’ancien Lensois a longtemps eu la tête dans le seau. Si Thierry Laurey le maintient dans son onze de départ contre vents et marés dans l’espoir qu’il retrouve son efficacité, le coach du Racing a même parfois tenté de l’aligner milieu défensif, laissant le poste de piston droit à Simakan. Clairement plus indiscutable.