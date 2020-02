RC Strasbourg : le mot est lâché, le vestiaire vise le Top 6 en fin de saison !

false

Si le RC Strasbourg n’a pas été en mesure de battre Amiens (0-0) samedi soir, les Alsaciens restent malgré tout sur une dynamique plutôt favorable en Ligue 1. En effet, les hommes de Thierry Laurey (6e avec 38 points) restent sur une série d’invincibilité de quatre rencontres. Série qui leur permet d’ambitionner des choses sur la fin de saison.

D’ailleurs, certains joueurs du RCSA ne cachent plus leurs ambitions. C’est notamment le cas de l’excellent portier strasbourgeois Matz Sels : « On doit rester positif. On n’a pas perdu. On doit continuer comme ça. La semaine prochaine, face à Montpellier, ce sera un match très important pour viser le Top 6 ».

Réaliste, le Belge ne vise pas forcément les places qualificatives pour la Ligue des Champions mais il commence à croire en cette sixième place, potentiellement qualificative pour la Ligue Europa si d’aventure le PSG faisait le triplé national : « On peut viser le Top 6 mais il reste beaucoup de points à prendre pour y finir », a-t-il martelé face aux médias.