RC Strasbourg : le programme de reprise concocté par Laurey a fuité

true

L’entraîneur du RC Strasbourg a concocté un plan très strict pour la reprise de l’entraînement, dans lequel ses joueurs ne passeraient pas par le vestiaire.

Mardi, les joueurs du RC Strasbourg reprendront le chemin de l’entraînement. Mais suivant des conditions sanitaires très strictes, concoctées par Thierry Laurey et son staff, qui se sont inspirés de ce qui se fait par exemple en Allemagne. Le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace a détaillé le plus du Racing :

« Les Bleus attaqueront trois semaines de travail – à raison de deux séances hebdomadaires, les mardis et jeudis – selon un protocole médical, sanitaire et sportif strict et forcément contraignant. Les joueurs arriveront ainsi individuellement, en tenue et sans passer par les vestiaires. Ils seront d’abord soumis à un dépistage systématique permettant d’isoler les cas potentiellement contaminés.

⏮️ #RacingStory I Ce dimanche, on vous propose de (re)vivre une soirée parfaite. Celle du 19 janvier 2019 ! 🎲 #ASMRCSA I Alors vous rappelez-vous de cet @AS_Monaco 🆚 Racing comptant pour la 21e journée de @Ligue1Conforama 18/19 ? ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) May 10, 2020

Ils s’entraîneront par groupe de six, sans interaction avec les autres groupes et en respectant les règles de distanciation. Puis ils rentreront directement chez eux. Programmées sur les terrains du centre de formation, les séances ne seront pas ouvertes au public. Au moins les joueurs pourront-ils renouer avec quelques réflexes professionnels… Les Strasbourgeois seront officiellement en vacances le 29 mai. La date de reprise a été fixée au lundi 29 juin. »