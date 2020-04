RC Strasbourg : le RCSA lourdement pénalisé en cas de non reprise de la L1 ? 

true

Un des scénarios envisagés par les instances pour la reprise de la Ligue 1 pourrait ne pas servir les intérêts du RC Strasbourg. Explications.

Le sujet d’une reprise du championnat est explosif. Devant les intérêts de chacun, plusieurs scénarios sont actuellement étudiés par la FFF. Noël Le Graët semble d’ailleurs plutôt optimiste. « Je pense que l’on est partis pour reprendre, estime-t-il dans L’Équipe. Je n’ai pas envie de me mettre dans l’optique d’un arrêt définitif de la L1 et de la L2. Je serai assez grand pour discuter avec eux (la LFP et les présidents de club) le moment venu en cas de besoin. »

En attendant, dans l’hypothèse d’un arrêt définitif, le scénario le moins envisagé est celui d’une saison blanche. Sinon, les possibilités sont multiples pour la L1, avec notamment un classement arrêté après la 28e journée de L1… qui pénaliserait fortement le RC Strasbourg. Le match Strasbourg-PSG n’a en effet pas été joué, ce qui pourrait avoir des répercussions fortes sur le club alsacien.

Le RCSA va regretter longtemps son match contre le PSG

« Strasbourg (11e) est pénalisé car, en battant Paris, il peut faire un bond à la 5e place en gagnant 5-0 ou à la 6e en s’imposant 3-0, deux places peut-être qualificatives pour la C3 (voir plus bas). Et même avec une victoire 1-0, le club alsacien reviendrait à la 7e place, bien plus avantageuse en termes de droits télé, explique le quotidien sportif. Si le classement est arrêté à la 27e journée, l’obstacle strasbourgeois est levé. »