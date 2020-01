RC Strasbourg : les supporters boycottent le déplacement à Metz

true

Les dirigeants du RC Strasbourg ont tenté, mais ne sont pas parvenus à leurs fins. Alors qu’un arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 réduit le nombre de supporters visiteurs au stade Saint-Symphorien de Metz à 300 pour cette saison, en raison de travaux, le club alsacien, derby de l’Est oblige, a tenté de récupérer 600 billets.

Demande repoussée par la Préfecture de Moselle. Résultats, les associations de supporters du RCS ont décidé de boycotter le déplacement.

Voici le communiqué du Racing. : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace a pris connaissance de l’arrêté datant du 6 janvier 2020* émis par le Préfet de la Moselle concernant l’encadrement du déplacement des supporters visiteurs à l’occasion du match de football du 11 janvier 2020 opposant le FC Metz au Racing.

Un arrêté émis le 30 juillet 2019** indique que durant la totalité de la saison 2019/2020, seuls 300 supporters visiteurs maximum peuvent accéder au Stade Saint-Symphorien. Malgré cela, le club déplore que la Préfecture de Moselle n’autorise pas, exceptionnellement, le déplacement de 600 personnes dans le cadre de ce derby, véritable moment de fête du football, comme ce fut le cas en août 2019 lors du déplacement des 600 supporters messins au stade la Meinau. Le club regrette également que la Préfecture de Moselle n’ait pas étudié les solutions proposées à plusieurs reprises par le Racing pour garantir la sécurité de nos supporters.

Le Racing tient à souligner que le déplacement des supporters alsaciens lors du match contre Metz le 20 décembre 2017 s’était déroulé sans incident amenant les différents acteurs concernés à saluer l’organisation comme une véritable réussite. Le Racing Club de Strasbourg Alsace souligne également le comportement exemplaire de ses supporters lors de chaque déplacement comme cela fut notamment le cas lors de la Finale de la Coupe de la Ligue à Lille où 30 000 supporters alsaciens étaient présents. Ce jour-là, 12 000 personnes avaient également marché ensemble sans heurt jusqu’au stade Pierre Mauroy.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace tient à rappeler que le club participe activement à de nombreuses actions liées au supportérisme. Membre de l’Institut National de supportérisme (INS) depuis 1 an, le Racing s’associe également à l’expérimentation des tribunes debout ainsi qu’à la mise en place d’un policier référent dans le cadre de sa collaboration avec la Fondation Nivel.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace a pris connaissance de la décision des associations de supporters de boycotter le déplacement à Metz. Il soutient pleinement cette démarche et ne mettra donc pas en vente les 300 places disponibles en vertu des valeurs défendues par le club et de sa vision d’un football festif, convivial et familial.

Le club invite les supporters munis d’un billet à prendre leurs dispositions et rappelle que d’après l’arrêté du 6 janvier 2020 : « Le stade et la voie publique sont interdits le vendredi 10 janvier 2020 de 20h au dimanche 12 janvier à 4h à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Strasbourg, ou se comportant comme tel ».