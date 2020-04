RC Strasbourg : Liénard, sa réponse fracassante à la baisse des salaires

true

Dimitri Liénard, milieu du RC Strasbourg (32 ans) se montre tout à fait ouvert à l’idée de faire des efforts sur son salaire.

L’accord trouvé entre le groupe de travail de la LFP et l’UNFP a validé un compromis pour une baisse des revenus des joueurs durant la suspension des compétitions causée par la crise sanitaire. Cependant, il ne s’agit pas réellement d’une baisse, mais d’un report : l’intégralité des sommes non perçues pendant l’arrêt du championnat devra être versée aux joueurs à la fin de la saison, lors de la perception des droits télé.

Si un joueur refuse de reporter ses revenus, il restera sur la base du chômage partiel. L’accord sera revu et réajusté à la fin du mois. Certains joueurs ne voient aucun inconvénient à l’idée de réduire leur salaire, à l’instar de Dimitri Liénard. Passé par le monde amateur, le milieu du RC Strasbourg (32 ans) trouve même cette initiative tout à fait juste.

Liénard ne regarde plus trop sa fiche de paie

« Quand on a commencé à entendre parler de baisse de salaires dans le foot, je me suis dit, personnellement, que j’en avais rien à fou*** de baisser le mien, acquiesce-t-il dans L’Équipe. Que tu gagnes 50 000 € au lieu de 100 000 € sur un mois, par exemple, ça ne va pas changer ta vie. Chacun a son propre train de vie, mais quand tu commences à gagner 100 000 €, tu ne vas pas me dire que tous les mois tu les utilises. Si tu me dis qu’il faut que je baisse mon salaire pour que mon club ne coule pas, je le ferai. Il faut être plus que souple dans la situation qu’on traverse (…) À l’époque, quand j’étais au smic, je regardais chaque 20 du mois combien il restait sur mon compte. Maintenant je sais ce que j’ai, je n’ai plus besoin de regarder mon compte, et je dis ça avec humilité. »