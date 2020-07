RC Strasbourg, LOSC – Mercato : Keller fait le point pour Simakan

true

Malgré de nombreux intérêts le RC Strasbourg veut conserver Mohamed Simakan. Selon Keller, le RCSA n’a pas encore reçu d’offre pour l’espoir.

Révélation de la dernière saison au RC Strasbourg, Mohamed Simakan est fortement courtisé. À 20 ans, et ce malgré un contrat jusqu’en 2023, le natif de Marseille pourrait bien aller voir ailleurs. Pourtant, le joueur comme le club souhaitent continuer l’aventure ensemble.

Mais, à la vue des intérêts (Séville, LOSC, AS Monaco), un départ est possible si tout le monde trouve son compte. Dans un entretien accordé à RMC, Marc Keller, président du RC Strasbourg, a fait le point sur l’avenir de Simakan. « On l’a prolongé il y a un an et le joueur a même dit qu’il voulait rester chez nous. Ça ne veut pas dire qu’il ne partira pas. Quand il y a une offre très importante pour le club et le joueur, il peut arriver qu’on se mette à table et qu’on fasse un deal. Pour l’instant, Simakan est chez nous, il est en stage, on est très heureux avec lui. Beaucoup de clubs le sollicitent, on n’a pas de proposition officielle. »

Pour sa première saison chez les professionnels, Simakan a participé à 25 matches toutes compétitions confondues, dont 19 de Ligue 1. Rapide, tonique, le défenseur central, qui peut aussi évoluer latéral droit, possède un gabarit imposant (1m87). S’il parvient à confirmer la saison prochaine au sein du RC Strasbourg, le franco-guinéen n’a pas fini d’affoler le marché.