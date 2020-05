RC Strasbourg, LOSC – Mercato : Simakan a pris une décision forte pour son avenir !

true

Dans le viseur de nombreux grands clubs européens, Mohamed Simakan (RC Strasbourg, 20 ans) souhaite rester une saison de plus dans son club.

Révélation de la saison au RC Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) intéresse beaucoup de monde sur le marché des transferts. Il faut dire qu’en France (LOSC) comme à l’étranger (Borussia Dortmund, Milan AC, Angleterre…) nombreux sont les clubs tentés de recruter le jeune Marseillais, auteur de 25 matches toutes compétitions confondues avant l’arrêt des compétitions.

De son côté, Thierry Laurey ne l’a jamais caché : il espère que son défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2023 et qui a prolongé cette saison, restera au moins une année de plus en Alsace pour parfaire son apprentissage avant de faire le grand saut. Mais qu’en penses réellement le principal intéressé ? C’est la question que « Téléfoot » lui a posé.

Sa réponse : « Aujourd’hui, je ne pourrais pas en parler plus parce que moi, je n’ai rien entendu, rien vu donc ce sont un peu des rumeurs. Pour l’instant, je préfère me concentrer sur Strasbourg parce qu’au jour d’aujourd’hui, je suis ici et je trouve que tout me va bien ici et il faudra continuer comme ça sur cette lancée. Ma priorité, c’est de rester à Strasbourg et prouver, avec l’année de la confirmation ». Sauf offre dépassant l’entendement : Simakan devrait donc rester au RCSA.