RC Strasbourg : Marc Keller actif en coulisses pour préparer la reprise

Alors que le dirigeant du RC Strasbourg est discret depuis quelques semaines, Marc Keller n’en serait pas moins actif pour autant.

Comme tous les clubs de Ligue 1, le RC Strasbourg est en pause forcée depuis quelques semaines. Une situation qui impacte l’ensemble du club, comme l’a expliqué le directeur général du RC Strasbourg Alain Plet.

Dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace, le dirigeant a expliqué le fonctionnement minimaliste du club. « Sur nos 120 salariés, entre personnel administratif, staff et effectif pro (80 personnes environ) , mais aussi employés et joueurs sous contrat au centre de formation (40 en tout) , seuls quatre et demi sont d’astreinte. Les autres sont en chômage partiel ou congés. On a demandé à quelques-uns d’écluser leur reliquat de vacances, car on sait que lorsque l’activité reprendra, elle risque d’être dense. »

Si le club fonctionne donc au ralenti, Marc Keller n’en reste lui pas moins actif en coulisses. Discret au regard du « devoir de réserve que suppose sa fonction de membre du comité exécutif de la Fédération », le président strasbourgeois est pourtant très actif dans les discussions. « Marc participe à de nombreux échanges entre présidents de clubs », assure le dirigeant strasbourgeois.