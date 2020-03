RC Strasbourg – Mercato : Ajorque met en avant le flair des recruteurs

true

Durant le Mercato hivernal, le RC Strasbourg semblait bien avoir réussi un bon coup en obtenant l’arrivée de Majeed Waris. Une affaire confirmée par les premiers pas remarquables du Ghanéen, toujours aussi destabilisateur pour les défenses de Ligue 1.

Une arrivée qui fait également les affaires de Ludovic Ajorque qui peut désormais compter sur un soutien de poids en attaque. « On avait besoin d’un profil de ce genre. À part Kévin Zohi, on n’avait pas de joueur capable d’éliminer en 1 contre 1, de faire des différences. Avec Majeed, on a pu trouver ce profil-là. Et ça fait du bien à l’équipe », a estimé l’attaquant dans des propos relayés par Ouest France.

Pour Ajorque, les Strasbourgeois sont devenus moins lisibles avec l’arrivée de Waris. L’occasion de mettre en avant la belle idée de ses dirigeants. « On est moins prévisible. Avant, les adversaires connaissaient notre jeu, on jouait dans le même système. Maintenant, on peut évoluer dans différents systèmes. On peut mettre des joueurs de couloir, on peut jouer à deux devant. Majeed, c’est un bon renfort », a conclu le géant alsacien.