RC Strasbourg – Mercato : ambition, transfert… Les premiers mots de Waris en Alsace

Dans une conférence de presse relayée par Direct Racing, Majeed Waris a partagé toute son ambition pour briller sous les couleurs du RC Strasbourg.

Un cadre parfait pour progresser

« Je vais très bien et je suis heureux. Je pense que c’est très bien pour moi. Je connais un peu Strasbourg, c’est une belle ville et une belle équipe. Il y a une très belle ambiance à la Meinau, donc je pense que c’est un bon club pour me développer. »

Un transfert après des moments difficiles

« C’était difficile, mais c’est le football. Tout ne va pas toujours bien. Mais maintenant c’est fini. Je suis très content, je me suis préparé pour la suite de la saison. (…) Mon transfert ? J’ai toujours eu confiance. Je voulais venir ici. La seule chose que je voulais c’est jouer. C’est comme ça que je vois le football. »

Une condition physique à parfaire

« Je ne suis pas à 100% mais j’ai travaillé. J’ai aussi un coach personnel. J’ai tout fait pour me préparer au mieux pour cette saison. Je me suis préparé mentalement et physiquement. Après les entraînements, j’ai fait des séances supplémentaires. »

Des affinités avec plusieurs joueurs

« Je connais Djiku, son père est ghanéen, on part en vacances ensemble. J’ai parlé à son père avant de venir ici. J’ai joué avec Kenny Lala à Valenciennes. Lamine Koné, c’est du costaud, j’ai joué avec lui à Lorient. Je leur ai parlé avant de venir. Ils m’ont dit du bien du club et de l’ambiance. L’année dernière je suis venu jouer ici. J’ai vu l’ambiance qu’il y a. »

Un ambitieux arrive à Strasbourg

« C’est une très bonne équipe. Je viens ici pour gagner. Pas forcément pour marquer des buts tout le temps mais pour que l’équipe gagne. »