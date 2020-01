RC Strasbourg – Mercato : Chahiri (Red Star), c’est signé !

false

Le RC Strasbourg et le Red Star sont tombés d’accord pour le transfert de Medhi Chahiri. Le milieu rejoindra le Racing en fin de saison.

L’Equipe annonce ce mercredi la signature au RC Strasbourg de Mehdi Chahiri (23 ans). « L’actuel milieu du Red Strar jouera la saison prochaine en Alsace. Les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert et le prêt au club francilien jusqu’en juin. »

Chahiri est la grande révélation de la saison en National (13 buts en 19 matches, toutes compétitions confondues). Il s’est engagé pour quatre ans et demi. « Le deal n’est pas encore officiellement scellé mais Marc Keller et Patrice Haddad, les deux présidents, se sont entendus sur un transfert (entre 1,5 et 2 M€) avec le prêt du joueur dans la foulée au Red Star jusqu’à la fin de cette saison », révèle L’Equipe.