RC Strasbourg – Mercato : Corgnet pourrait rebondir en L2

En fin de contrat au RC Strasbourg, Benjamin Corgnet va quitter l’Alsace cet été. Le SM Caen est en pôle pour l’accueillir.

Laissé libre par le RC Strasbourg au 30 juin, Benjamin Corgnet (33 ans) n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière pour autant. Il y a quelques jours, dans un entretien à « l’Alsace », le milieu offensif s’est confié sur la suite le concernant.

« Je ne regrette rien du tout. Bien sûr, ne plus jouer ou presque depuis février 2019 et être mis de côté sans explications a été douloureux et difficile à vivre. Je n’ai pas forcément compris. Mais ces trois années au Racing ont été une très belle expérience. J’ai vécu de bons moments ici (…) Dans mon esprit, il n’est pas question d’arrêter. J’ai toujours envie d’apporter à un groupe. Pour l’instant, je vais participer aux entraînements du Racing jusqu’au 29 mai. Ensuite, j’aviserai. Je suis sur le marché et j’espère trouver un challenge intéressant », a concédé Corgnet, qui n’était plus vraiment dans les plans de Thierry Laurey depuis un an et demi.

Pour « P’tit Ben », un rebond semble possible au sein d’un club ambitieux de Ligue 2. Selon l’excellent Mohamed Toubache-Ter, l’ancien milieu de Dijon, de Lorient et de l’ASSE serait en « contact très avancé » avec le Stade Malherbe de Caen.