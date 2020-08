RC Strasbourg – Mercato : deux clubs fortunés auraient laissé tomber le dossier Simakan

true

Mohamed Simakan, le défenseur du RC Strasbourg, a de fortes chances de quitter le club alsacien. Pour la Ligue 1 ou ailleurs.

Où Mohamed Simakan va-t-il exporter son talent prometteur ? Le défenseur du RC Strasbourg, qui s’est révélé cette saison sous les ordres de Thierry Laurey, présente un profil jeune et polyvalent qui plaît beaucoup. Aux dernières nouvelles l’AS Monaco serait le mieux parti dans le dossier.

France Football annonçait ce jeudi que le club de la Principauté n’était pas loin de conclure un accord avec le défenseur. Encore faut-il devancer définitivement la concurrence. Selon un journaliste du Guardian, Crystal Palace et West Bromwich Albion auraient également Simakan dans le viseur, et pourraient forcément compliquer les affaires monégasques.

Everton et Tottenham cherchent un autre profil

En revanche, deux autres clubs auront desserré leur étreinte dans ce dossier. Everton et Tottenham étaient annoncés sur la trace de Simakan et selon HITC, les deux clubs aux moyens importants auraient d’autres priorités. Plutôt qu’un défenseur prometteur, les Toffees et les Spurs envisageraient plutôt un renfort défensif d’expérience.