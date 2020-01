RC Strasbourg – Mercato : Grimm retenu, pas de renfort au milieu ?

true

Ce n’est pas un secret : le RC Strasbourg cherche un milieu de terrain pour remplacer Youssouf Fofana, transféré à l’AS Monaco pour 15 M€. Reste que, malgré ses nouveaux moyens, le club alsacien fait chou blanc dans ses recherches.

En difficulté sur le dossier Pape Cheikh Diop (Celta Vigo, 22 ans), désormais concurrencé par le Toulouse FC selon la « Dépêche du Midi », le Racing n’ira pas dans la surrenchère pour le milieu de terrain espagnol prêté par l’OL en Galice. Lyon souhaitant inclure une option d’achat obligatoire élevée, le RCSA aurait même décidé de lâcher prise selon « Direct Racing ».

Laurey satisfait de son groupe en l’état

D’après le site international alsacien, Strasbourg pourrait finalement décider de ne faire signer personne sur ce dernier jour du Mercato. Preuve du recul de Marc Keller sur le dossier du milieu de terrain : Jérémy Grimm (32 ans), qui était courtisé par Sochaux (Ligue 2) va finalement rester jusqu’à la fin de saison. Selon « France Bleu Belfort », le Racing aurait fermé la porte à un départ, poussant les Lionceaux à se focaliser sur d’autres cibles.

En conférence de presse il y a quelques minutes, Thierry Laurey n’a pas confirmé ni infirmé la fin du marché alsacien : « Je ne suis pas là pour parler du Mercato. On a perdu deux joueurs, on en a récupéré un. Je ne vais pas trop commenter ça (…) Moi, j’ai un effectif que je pense suffisant pour finir le championnat. Si on avait eu différentes coupes, ça aurait été autre chose mais aujourd’hui on a un groupe capable de répondre à nos attentes. Je ne vais pas trop m’étendre là-dessus… »