RC Strasbourg – Mercato : la piste Corchia directement liée à Kenny Lala

Le RC Strasbourg s’est bien renseigné sur Sébastien Corchia (FC Séville). Un dossier sous le coude pour remplacer Kenny Lala.

Comme révélé hier, le RC Strasbourg fait bel et bien parti des courtisans en cas de retour en Ligue 1 de Sébastien Corchia (29 ans). A l’instar de l’OM ou encore du Stade Rennais, les Alsaciens se sont renseignés sur les modalités économiques d’un retour de l’actuel joueur du FC Séville (prêté cette saison à l’Espanyol de Barcelone).

Si les Andalous ne le retiendront pas – voire faciliteront son départ à un an de la fin de son contrat – il n’est cependant pas garanti que le RCSA formulera une offre pour Corchia. En effet, le club de Marc Keller cherche en priorité un milieu de terrain axial et ne bougera sur le dossier que si Kenny Lala, qui dispose d’un bon de sortie, ne venait à partir.

Kenny Lala, le dossier chaud de l’été au RCSA

Même si Mohamed Simakan est vu par Thierry Laurey comme une alternative à droite et est susceptible de partir, le Racing s’orientera vers un autre profil que Corchia (avec une polyvalence de défenseur axial – latéral) en cas de départ du Marseillais.

Rappelons quand même que Kenny Lala (28 ans) n’a plus qu’un an de contrat au RC Strasbourg et que l’intérêt des Alsaciens est de trouver une solution (prolongation ou départ) afin d’éviter qu’il ne parte libre à l’été 2021 …