RC Strasbourg – Mercato : l’AS Monaco contrainte d’augmenter son offre pour Simakan ?

Ce jeudi, France Football a livré une information importante pour les fans du RC Strasbourg. Mohamed Simakan, que l’on sait très convoité après des performances prometteuses la saison passée, pourrait ne pas résister aux différentes sirènes. L’AS Monaco serait aujourd’hui le club le plus proche du but. L’hebdomadaire estime que l’affaire pourrait même se conclure dans les deux jours en cas d’offre satisfaisante.

Sauf que le club de la Principauté va peut-être devoir revoir ses propositions à la hausse. Selon le journaliste du Guardian Ed Aartons, deux clubs de Premier League seraient en effet sur le coup pour s’offrir le défenseur polyvalent de 20 ans.

Crystal Palace et West Bromwich Albion, qui vient tout juste de valider sa remontée en Premier League, verrait en Simakan un possible renfort défensif. Et les moyens importants des clubs anglaises sont forcément intéressants pour le RC Strasbourg dans cette période de négociation. De quoi gratter quelques millions supplémentaires auprès de l’AS Monaco ?

Palace and West Brom both interested in Strasbourg defender Mohamed Simakan, who is also being tracked by Monaco and AC Milan. Expected to cost around £14m

— Ed Aarons (@ed_aarons) July 29, 2020