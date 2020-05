RC Strasbourg – Mercato : le cas Liénard réglé plus simplement que Thomasson ?

true

Dimitri Liénard, le milieu de terrain du RC Strasbourg, arrive en fin de contrat en 2021, tout comme Adrien Thomasson.

Ces dernières semaines, l’actualité du RC Strasboug a beaucoup tourné autour d’Adrien Thomasson. Le milieu alsacien est particulièrement convoité et sa situation contractuelle (fin en 2021) le place en position de force.

Mais Thomasson n’est pas le seul dans cette situation. Dimitri Liénard n’a également plus qu’un an de bail avec le club alsacien. Pourtant, comme l’a confié son agent à Direct Racing, un départ n’est pas franchement dans les tuyaux. « On verra bien ce qui se passera. Ce serait bien qu’il puisse signer un beau contrat. Mais aujourd’hui, il n’y a rien de concret. Il est bien avec Strasbourg. Il n’y a pas de raison qu’il parte, à moins d’une belle offre financière. Si c’est le cas, pourquoi dire non ? »

Pour le conseiller de Liénard, son joueur semble donc avoir tout intérêt à continuer l’aventure alsacienne. Et dans quelques mois si rien ne bouge pour son contrat, le joueur aura toutes les cartes en main pour son avenir. « Strasbourg a intérêt à le garder une saison supplémentaire. Il est libre dans six mois. Il n’y a pas de raison que ça s’arrête. Il peut rebondir. L’hiver dernier, il y a eu des discussions pour un départ vers une destination exotique. Pour cet été, on verra. Il faudra sonder le marché, mais je ne suis pas convaincu », estime son agent.