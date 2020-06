RC Strasbourg – Mercato : le club assure ses arrières pour l’avenir d’Ajorque

true

Alors que Ludovic Ajorque s’est imposé comme un véritable leader offensif du RC Strasbourg, le club alsacien vient d’entériner sa prolongation de contrat.

Dans la stratégie de progression du RC Strasbourg, pouvoir compter sur ses plus gros talents est évidemment un point important. Un premier pas vient d’être franchi avec la prolongation de contrat de Ludovic Ajorque.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Ludovic Ajorque ont trouvé un accord pour la prolongation de deux saisons du contrat de l’attaquant de 26 ans. Il est désormais lié au club alsacien jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au club en juin 2018, « Ludo » a remporté la Coupe de la Ligue 2019 avec le Racing. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives en 64 rencontres », vient d’annoncer le club alsacien via un communiqué.

Thierry Laurey peut donc être rassuré, il conservera la saison prochaine un élément qui, par ses performances, ne manquait déjà pas de convoitises.