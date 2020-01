RC Strasbourg – Mercato : le dossier Pape Cheikh Diop (OL) totalement relancé ?

true

En l’espace de quelques heures, le RC Strasbourg a enregistré près de 17 M€ de rentrées avec les ventes de Nuno Da Costa (Nottingham Forest pour 2 M€) et Youssouf Fofana (à Monaco pour 15 M€). Des liquidités qui devraient permettre au club alsacien de s’offrir un milieu de terrain pour finaliser ses corrections hivernales.

Si Marc Keller avait refermé l’option Pape Cheikh Diop (prêté par l’OL au Celta Vigo) il y a quelques jours, les « Dernières Nouvelles d’Alsace » rapportent ce jeudi qu’il reste des chances pour que le milieu espagnol, qui cire le banc en Liga, débarque finalement sur le gong.

Conscient de ne pas rentrer dans les plans du club galicien, Pape Cheikh Diop serait en effet prêt à consentir quelques efforts financiers pour rejoindre Strasbourg. Du côté de l’OL, on ne verrait pas non plus d’un mauvais œil la possibilité d’un prêt avec option d’achat dans l’Est de la France. Le rêve est toujours permis…