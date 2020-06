RC Strasbourg – Mercato : le successeur de Fofana déniché à Amiens ?

true

Un quête d’un milieu de terrain supplémentaire, le RC Strasbourg s’intéresse de près au cas de Bongani Zungu (SC Amiens, 27 ans).

Depuis le départ de Youssouf Fofana à l’AS Monaco cet hiver, le RC Strasbourg s’est mis en quête prioritaire d’un milieu pour renforcer son entrejeu. Un dossier renvoyé à cet été et qu’on pensait réglé avec la signature du jeune Mahame Siby en provenance de Valenciennes. Il semblerait toutefois que l’athlétique milieu de terrain ne soit qu’un joueur de complément dans un premier temps (comme l’était Jérémy Grimm auparavant) et que Thierry Laurey cherche un joueur plus chevronné.

D’après « Le Courrier picard », le RCSA pourrait attaquer sur un joueur du SC Amiens : Bongani Zungu (27 ans). Apparu à 21 reprises cette saison et sous contrat jusqu’en juin 2021, le Sud-africain est sur le marché cet été. Les Alsaciens ne seront toutefois pas seuls sur les rangs pour l’ancien joueur du Victoria Guimaraes.

L’hiver dernier, Majorque avait été proche de boucler le dossier pour un prêt avec option d’achat (5 M€) mais le deal avait capoté au tout dernier moment. Il est probable qu’avec la crise sanitaire du Covid-19 et la relégation probable d’Amiens, le prix baisse un peu…