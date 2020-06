RC Strasbourg – Mercato : Ligue 2, étranger… Corgnet lance un appel pour son avenir

true

Dans France Football, Benjamin Corgnet (33 ans) a évoqué la suite. Le milieu ne veut pas finir sa carrière sur la crise du Covid-19.

En fin de contrat au RC Strasbourg, Benjamin Corgnet (33 ans) n’a pas été conservé par son club alsacien. Pour autant, l’ancien joueur de l’ASSE, du DFCO et du FC Lorient n’entend pas s’arrêter maintenant. Dans les colonnes de « France Football », le milieu de terrain a évoqué l’avenir avec motivation.

« J’ai neuf saisons de L1 à mon actif, je sais que j’ai encore de belles années devant moi et que je peux aider. Il n’y aura peut-être pas quarante clubs pour moi cet été, et il n’y aura peut-être pas non plus les clubs que j’espérais avant la crise, mais je ne suis pas le plus malheureux. En tout cas cette crise m’a fait encore plus prendre conscience que j’avais toujours très envie de m’éclater et de jouer au foot. Ca me manque », a-t-il expliqué.

Promettant de regarder toutes les offres qu’il recevra, y compris les propositions qui ne l’aurait pas forcément intéressé il y a quelques mois, Benjamin Corgnet ne veut pas entendre parler de retraite : « La seule chose qui compte, c’est que je rebondisse dans un club où je prendrai du plaisir. La Ligue 2, si c’est pour descendre dans un gros club, avec un projet sérieux, un coach qui me veut, ça peut m’intéresser. L’étranger ? C’est quelque chose qui m’aurait bien plu de finir ma carrière aux Etats Unis ou en Australie. On en avait discuté en famille ».