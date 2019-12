RC Strasbourg – Mercato : Marc Keller ouvert à quelques départs !

false

Dans un entretien à France Bleu, Marc Keller a laissé entendre que quelques joueurs pourraient quitter le RC Strasbourg lors du mois de janvier.

Si le RC Strasbourg a bien profité de la fin d’année pour redresser la barre en Ligue 1, le club alsacien ne restera pas totalement inactif lors du Mercato de janvier. Dans un entretien à « France Bleu Alsace« , Marc Keller a confirmé qu’il pourrait y avoir quelques ajustements dans le groupe à disposition de Thierry Laurey.

« Nous avons un effectif sérieux qualitativement et quantitativement mais on est toujours ouvert pour renforcer l’équipe si on peut. A priori, il pourrait y avoir un ou deux départs sur des joueurs qui ne jouent pas », a-t-il glissé, ouvrant aussi la porte à une grosse vente : « Pourquoi pas un départ d’un joueur qui est très sollicité si on a une proposition importante. On ne l’a pas fait en juillet et en août parce qu’on voulait absolument se qualifier pour la Coupe d’Europe… »

Parmi les partants possibles : Kévin Zohi, sous utilisé en Ligue 1 cette saison (106 minutes jouées) et qui figure dans le viseur du FC Metz pour un prêt selon le quotidien « L’Equipe ».