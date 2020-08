RC Strasbourg – Mercato : Mothiba out jusqu’en 2021, Laurey en réflexion sur un attaquant

true

S’il n’en fait pas une priorité, Thierry Laurey reconnaît que le RC Strasbourg peut se mettre à chercher un attaquant supplémentaire.

Les problèmes se poursuivent pour Thierry Laurey et le RC Strasbourg. Déjà durement frappé par la Covid-19 (9 cas avérés), le club alsacien doit aussi composer avec plusieurs graves blessures. C’est notamment le cas pour le gardien Matz Sels, victime d’une rupture du tendon d’Achille, et pour l’attaquant sud-africain Lebo Mothiba, souffrant de manière récurrente du tendon du genou et qui a décidé de se faire opérer.

Le RCSA n’agira pas dans la précipitation

Dans les « Dernières Nouvelles d’Alsace », Thierry Laurey a officialisé lundi soir la mauvaise nouvelle : « Lebo va être indisponible entre quatre et cinq mois, soit jusqu’en janvier ». Pour autant, hors de question de changer de priorité de recrutement. Le coach du RCSA veut un milieu de terrain et il s’agit toujours de la priorité.

« On ne recrutera pas forcément en attaque, parce que l’on sait qu’il va revenir. On espère qu’il reviendra neuf, sans problèmes récurrents… On va déjà fonctionner avec les garçons qui sont aptes. Et on verra dans les prochaines semaines s’il faut recruter ou pas, sans se précipiter », a-t-il ajouté.