RC Strasbourg – Mercato : Nuno Da Costa bientôt en Angleterre ?

true

Selon L’Equipe et Les Dernières Nouvelles d’Alsace, l’attaquant du RC Strasbourg Nuno Da Costa serait sur le point de s’engager avec Nottingham Forest, pensionnaire de Deuxième division anglaise. Les négociations sont bien avancées et tournent autour d’une indemnité de 2,5 M€.

Le club alsacien est d’autant plus d’accord pour céder son Cap-Verdien sous contrat jusqu’en 2021 qu’il ne joue pas beaucoup depuis le débute de la saison. Ludovic Ajorque est le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque et Majeed Waris a été recruté cet hiver.

Double champion d’Europe (1979, 80), Forest est entraîné par Sabri Lamouchi et compte José Anigo parmi ses recruteurs. Le club de Nottingham est bien placé dans la course à la montée en Premier League. Pour le moment, il est 5e, ce qui lui assurerait de participer aux playoffs, et compte six points de retard (et un match de moins) sur le leader, West Bromwich Albion.